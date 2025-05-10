Avrupalı Liderler Kiev'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupalı Liderler Kiev'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, Kiev'de Rusya'ya ateşkes çağrısında bulundu.

10.05.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, ateşkes çağrısında bulunmak üzere Kiev'de

KİEV - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın gövde gösterisi yaptığı Zafer Günü Geçit Töreni'nin ardından Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya ateşkes çağrısı yapmak üzere Kiev'e geldi.

Avrupalı liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde 20'den fazla ülke liderini ağırlamasının ardından destek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saat saatlerinde aynı trenle Kiev'e gelirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ayrı bir trenle seyahat etti. Liderleri tren istasyonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı. Sybiha yaptığı açıklamada, "Bugün yoğun bir gün olacak. Son derece önemli toplantılar var. Dört Avrupa liderini, gönüllüler koalisyonu liderlerini Ukrayna'da ağırlıyoruz. Bu nedenle önemli kararlar bekliyoruz" dedi.

Bağımsızlık Meydanı'nda saygı duruşu

Starmer, Macron, Merz ve Tusk karşılamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Liderler daha sonra toplantı için Mariinskyi Sarayı'na geçti.

"Rusya kalıcı bir ateşkesi kabul edinceye kadar baskıyı artıracağız"

Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Mertz ve Donald Tusk, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmeden önce ortak bir açıklama yayınlayarak Ukrayna'nın yanında oldukları mesajını verdi. Dört lider tarafından yayınlanan açıklamada, "Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere liderleri olarak Rusya'nın barbarca ve yasa dışı işgaline karşı Ukrayna ile dayanışma içinde Kiev'de olacağız. Başkan Trump'ın barış anlaşmasına yönelik çağrılarını desteklediğimizi yineliyor, Rusya'yı ise kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları engellemekten vazgeçmeye davet ediyoruz" denildi. Açıklamada, "ABD ile birlikte Rusya'yı adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere alan açacak 30 günlük tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. "Ateşkesin teknik uygulamasını görüşmek ve kapsamlı bir barış anlaşmasına hazırlık yapmak için en kısa sürede barış müzakerelerini desteklemeye hazırız" denilen açıklamada liderler, bunun sağlanması için Rusya kalıcı bir ateşkesi kabul edinceye kadar baskıyı artıracaklarını vurguladı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, ilerleyen saatlerde Zelenskiy ile birlikte çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan yaklaşık 30 ülkenin bulundupu "gönüllüler koalisyonu" ülkelerinden temsilciler ile konferans düzenleyecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Polonya, Almanya, Ukrayna, Fransa, Güncel, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupalı Liderler Kiev'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupalı Liderler Kiev'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.