Avukat Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa Caddesi'nde ilçe otobüs terminaline doğru seyreden Abdullah Dikmen (20) idaresindeki 16 J 1144 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yan yolun kenarında yürüyen Cafer Alpgiray Kıskaç'a (29) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bir yapı firmasının bahçesinde park halindeki araca başını çarpan Kıskaç'ın ağır yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kıskaç ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü Dikmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Kıskaç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Barosuna kayıtlı olduğu, dosya takibi için bulunduğu ilçeden Uşak'a gitmek üzere terminale doğru yürüdüğü öğrenilen avukatın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Mustafakemalpaşa'ya askerden izinli geldiği belirtilen sürücü Dikmen ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.