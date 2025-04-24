Avukatlar Tutuklama Talebiyle Hakime Sevk Edildi

Avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel ile Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Günel ve Akalın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.