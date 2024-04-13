Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 6 ölü

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın terörle ilgisi olmadığını düşünüyor.

13.04.2024 15:03
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarında çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

NSW Emniyet Müdürü Karen Webb, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 5 kişinin olay yerinde öldüğünü, bir kişinin de yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Webb, Sydney'deki hastanelerde halen tedavi gören 8 kişi olduğunu, 9 aylık bebeğin ameliyata alındığını ifade etti.

Alışveriş merkezinin olay mahalli olarak bir süre kapalı olacağını aktaran Webb, saldırganın 40 yaşlarında olduğunu düşündüklerini, kimliğinin henüz resmen tespit edilmediğini söyledi.

Webb, şu an için bir risk olmadığından ve ölen saldırganın tek kişi olarak hareket ettiğinden emin olduklarını dile getirdi.

Polis, olayın terörle ilgisi olduğunu düşünmüyor

Webb, polisin olayın terörle ilgili olduğunu düşünmediğini belirterek, "Soruşturma günler sürecek ama şu anda bunu (terörü) göstermediğini anladığımız unsurlar var." ifadesini kullandı.

Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru tarafından vurularak öldürüldü.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, federal polisin olaya dair kendisini bilgilendirdiğini belirterek, saldırıdan etkilenenlerin ve yakınlarının acılarını içinde hissettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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