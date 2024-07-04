Avustralya Parlamentosu Önünde Filistin'e Destek Gösterisinde 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Avustralya Parlamentosu binası önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çatıya çıkan 4 kişi gözaltına alındı.

9 News'in haberine göre, Avustralya Parlamentosu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"Özgür Filistin" pankartları taşıyan göstericiler, Avustralya hükümetine barışı destekleme "savaş suçlarına ortak olmaya son verme" çağrısı yaptı.

Polis, gösteri sırasında Parlamento binasının çatısına çıkıp Filistin'e destek sloganları atan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

Önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör Fatima Payman'ın parti grup toplantılarına katılma hakkı süresiz olarak askıya alınmıştı.