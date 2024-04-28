Avustralya, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri yardım yapacak - Son Dakika
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Avustralya, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

Avustralya, Ukrayna\'ya 100 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurdu. Marles, yardım paketinin içeriğini kısa menzilli hava savunma sistemi, insansız hava sistemi, miğfer, şişme bot, duman maskesi, jeneratör ve mühimmat gibi ekipmanların oluşturacağını belirtti. Bu yardım ile birlikte Avustralya'nın Ukrayna'ya toplamda 880 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlamış olacağı ifade edildi.

28.04.2024 11:17
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Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Marles, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinde konuya ilişkin basına konuştu.

Avustralya savunma sanayisinin desteğiyle Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Marles, İngiltere öncülüğünde Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Kudu Operasyonu'na verilen desteğin sürekliliğine işaret etti.

Marles, ek askeri yardım paketinin 50 milyon dolar değerinde kısa menzilli hava savunma sistemi, 30 milyon dolar değerinde insansız hava sistemi, 15 milyon dolar değerinde miğfer, sert gövdeli şişme bot, duman maskesi, jeneratör ve postal gibi yüksek öncelikli ekipman ile havadan karaya mühimmat içereceğini kaydetti.

Böylelikle savaşın başlangıcından itibaren Avustralya'nın Ukrayna'ya toplam 880 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlamış olacağını vurgulayan Marles, ülkeye yapılan toplam yardımın ise bir milyar doları bulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri yardım yapacak - Son Dakika

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