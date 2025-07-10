Avusturya'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
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Avusturya'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

10.07.2025 16:48
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Avusturya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'de 'toplama kampı' planlarından endişe duyduğunu belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İsrail hükümetinin Gazze'deki Filistinliler için "toplama kampı" kurma planından endişe duyduğunu ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Viyana'da gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meinl-Reisinger, Hamas'ın dün 10 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etmesini umut verici bir gelişme olarak nitelendirerek Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrılarına ilişkin Meinl-Reisinger, her zaman diyalogda kalmanın ve görüşmeleri sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Meinl-Reisinger, İsrail ile AB arasındaki diyalog sürecinin başarılı geçtiğini ve karşılıklı anlaşmaya varıldığını öğrendiklerini söyledi.

Bu kapsamda Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda önemli bir mesafe alınacağına inandığını dile getiren Meinl-Reisinger, Gazze'de ateşkese ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Meinl-Reisinger, Avusturya'nın, Almanya gibi İsrail'in yanında durduğuna ancak insani yardım ve uluslararası hukuk yükümlülüklerinin pazarlık konusu olamayacağına dikkati çekti.

Bakan Meinl-Reisinger, bölgede sürdürülebilir barış için iki devletli çözüm olması gerektiğine işaret etti.

İsrail'in Gazze'de toplama kampı planı altında Filistinlileri zorla başka ülkelere sürmesine dair endişe taşıyıp taşımadığı sorulan Meinl-Reisinger, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, İsrail'in bu planları veya Gazze'nin bazı bölgelerinin kalıcı olarak işgal edilmesi ve Filistinlilerin sürülmesi ile ilgili suçlamalar konusunda bu endişeyi paylaşıyorum. Avusturya'nın bakış açısına göre Gazze, Filistin'in kalmalıdır."

Öte yandan Bakan Meinl-Reisinger, gelecekte "Viyana Üçlüsü" kapsamında düzenli olarak bir araya gelmeyi ancak bir sonraki toplantının Berlin'de yapılacağını duyurdu.

"(Üçlü toplantı) üç ülke arasında stratejik bir ortaklık olan üçlü diyaloğun başlangıcıdır"

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrail ile Almanya arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu dile getirerek "İsrail, Almanya ve Avusturya arasındaki üçlü toplantı tek seferlik bir şey değil, üç ülke arasında stratejik bir ortaklık olan üçlü diyaloğun başlangıcıdır." dedi.

Saar, Avrupa'da ve dünyada İsrail'in yanında durdukları için Almanya ve Avusturya'ya teşekkür etti.

Gazze'de ateşkes konusunda "ciddi" olduklarını savunan Saar, "Çerçeveye göre, geçici bir ateşkes sağlanırsa kalıcı bir ateşkes için müzakere edeceğiz." diye konuştu.

Saar, İran'ın balistik füzelerinin sadece İsrail'i değil Avrupa'yı da tehdit ettiğini, dolayısıyla da bu ülkeye yönelik saldırılarının Avrupa'nın güvenliğine doğrudan katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika

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