Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen 'Masa Tenisi Minikler-Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

30.12.2024 16:07  Güncelleme: 17:40
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen 'Masa Tenisi Minikler-Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Masa Tenisi Minikler Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası 28-29 Aralık'ta Amasya'da 60 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 10 yaş Milli Sporcusu Aybige Feride Üstündağ, şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Masa Tenisi Minikler Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Şampiyonu oldu.

"Tüm branşlarda özveri ile mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Amasya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı tebrik etti. Muğla'nın spor alanındaki başarılarının artarak devam edeceğine olan inancını vurgulayan Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak bizleri ve Muğla'mıza büyük sevinç yaşattı. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ'a teşekkür ediyor, Aybige'yi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm branşlarda özveri ile mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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