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Aydın'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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Aydın'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi. İl Müftüsü Hasan Güneş'in duasının ardından araçların anahtarları sağlık çalışanlarına verildi. Vali Yakup Canbolat, Aydın'ın sağlık filosuna katılan ambulansların tam donanımlı olduğunu belirtti.

Aydın\'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı
03.01.2024 - 18:45,
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Sağlık Bakanlığınca Aydın'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından dua edildi.

Duanın ardından Nazilli, İncirliova, Çine ve Kuyucak ilçelerinde kullanılacak araçların anahtarları sağlık çalışanlarına verildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yakup Canbolat, "Aydın'ımızın sağlık filosuna tam donanımlı 4 ambulansımız katıldı. Aydın'ımıza da hayırlı olsun. Tam donanımlı ambulans filomuzu böylece tazelemiş yenilemiş ve gençleştirmiş olduk." dedi.

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Kaynak: AA
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İl Sağlık Müdürlüğü, Hasan Güneş, Aydın, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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