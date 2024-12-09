Eğitim Uçuşunda Şehit Düşen Teğmen

Güncel

ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) acı haberi, Şanlıurfa'da yaşayan ailesine ulaştı. Mustafa Atakan Dut'un memleketi Aydın Germencik ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un acı haberi Şanlıurfa'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Evli olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un yarın Isparta'da düzenlenecek askeri törenin ardından uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na oradan da karayolu ile Germencik ilçesine getirilerek Çarşı Camii'nde ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Dut'un babası Ali Dut'un da Şanlıurfa Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.