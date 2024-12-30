Aydın\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Bulvarı'ndaki bir iş yerinde S.E. ile C.E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan C.E.E, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, S.E'yi gözaltına aldı.