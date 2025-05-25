AYDIN'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00'da İzmir Bulvarı üzerinde 3. Sanayi Sitesi'nin önünde meydana geldi. Selman A.'nın (18) kullandığı 45 ALT 136 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, Mehmet K. idaresindeki 09 AOZ 808 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Selman A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber - Kamera. Mert CONA/ İZMİR, DHA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Çarpışma: 1 Yaralı - Son Dakika
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