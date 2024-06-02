Aydın'da diyetisyen geline elma ve kefir hediye edildi - Son Dakika
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Aydın'da diyetisyen geline elma ve kefir hediye edildi

Aydın\'da diyetisyen geline elma ve kefir hediye edildi

Aydın'da düzenlenen bir düğünde, diyetisyen olan gelin, takı töreninde danışanı tarafından elma ve kefir hediye edildi. Gelin, sürpriz karşısında şaşkınlığını ifade ederken, danışanı ise gelinin desteğiyle 20 kilo verdiğini belirterek böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini söyledi.

02.06.2024 00:29
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Aydın'da diyetisyen geline, takı töreninde danışanı tarafından elma ve kefir hediye edildi.

Münevver Yaman ve Sergen Gülcüoğlu çifti, Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törenle evlendi.

Gelin ve damadın yakınlarının katıldığı düğünde, Naci Eriş, takı merasiminde diyetisyeni olan geline, elma ve kefir hediye etti.

Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ifade eden diyetisyen gelin, anlamlı hediye için Eriş'e teşekkür etti.

Eriş ise Münevver Yaman'ın desteğiyle 20 kilo verdiğini belirterek, bu nedenle böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Aydın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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