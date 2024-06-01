Aydın'da Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, altyapı çalışmalarına Didim'de devam ediyor.

57 bin 500 metrelik Akbük, Fevzipaşa, Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kuşaklama kollektörü çalışması, ASKİ ekipleri tarafından sürdürülüyor. 340 milyon lira maliyetli çalışmanın, kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Faaliyetler kapsamında, dört adet terfi merkezi inşa edilecek, 900 adet parsel bacası ve 2 bin 700 metre parsel bağlantısı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Akbük ve çevre mahalleler modern altyapıya kavuşacak.

Aydın'ın dört bir yanında faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, Akbük'te üstyapı çalışması da gerçekleştireceklerini belirtti.