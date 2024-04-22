Aydın'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Kaza: 2 Yaralı

Aydın\'da Kaza: 2 Yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında, E.T'nin kullandığı bir otomobil, aynı istikamette seyreden H.A. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, savrulan otomobil ile çarpışan bir tır da yer aldı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

22.04.2024 12:48
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Aydın'da iki otomobil ve bir tırın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.T'nin kullandığı 09 ALA 850 plakalı otomobil, Aydın- İzmir Otoyolu Ömerbeyli mevkisinde aynı istikametteki H.A. idaresindeki 20 D 7180 plakalı otomobile çarptı. İ.T yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı tır da savrulan 20 D 7180 plakalı araçla çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen 20 D 7180 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki İ.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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