Aydın'da iki otomobil ve bir tırın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.T'nin kullandığı 09 ALA 850 plakalı otomobil, Aydın- İzmir Otoyolu Ömerbeyli mevkisinde aynı istikametteki H.A. idaresindeki 20 D 7180 plakalı otomobile çarptı. İ.T yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı tır da savrulan 20 D 7180 plakalı araçla çarpıştı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen 20 D 7180 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki İ.A. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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