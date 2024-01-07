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Aydın'da kömür yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da kömür yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir otoyolunda seyir halinde olan kömür yüklü bir tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın\'da kömür yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı
07.01.2024 - 20:21,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın- İzmir otoyolunda Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde Oğuz Alçoban (35) yönetimindeki 45 YB 3048 plakalı kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Alçoban, 112 ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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