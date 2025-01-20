Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Alaçam Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede Ö.Ç. ve Ö.L.A. arasında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ö.Ç, Ö.L.A'yı silahla yaraladı.
Çevredekilerin yardımıyla özel hastaneye kaldırılan Ö.L.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ö.Ç. ise olaydan sonra karakola gidip teslim oldu.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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