Aydın'da Su Kıtlığı Tarım Krisisi Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Su Kıtlığı Tarım Krisisi Yarattı

CHP'li Erhan Adem, Aydın'da sulama kısıtlamalarının tarımsal krizi derinleştirdiğini açıkladı.

13.03.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Aydın Valiliği'nin 2025 yılı havza bazlı su dağıtım kararı, Türkiye'nin tarımsal üretimde ne kadar büyük bir krizin içine sürüklendiğinin en somut etkisini olarak karşımızda duruyor. Bugün Aydın'da, Büyük Menderes Havzası'nda, çiftçilere tarım alanlarının yalnızca yarısını sulayabilecekleri, diğer yarısında kuru tarım yapmaları gerektiği tebliğ ediliyor. Çiftçiler plansızlığın bedelini emekleriyle, ekmekleriyle ödüyor. Oysa bu karar bir gecede alınmadı. Kuraklık göz göre göre geldi ama yetkililer seyretmekten başka hiçbir şey yapmadı" dedi.

Aydın Valiliği, "2025 Yılı Sulama Sezonunda Uygulanacak Olan Havza Bazlı Su Dağıtım Planlaması Kararı"nı sulama birliklerine bildirdi. Buna göre, Aydın'ın Büyük Menderes Havzası'nda tarım alanlarının sadece yüzde 50'sine su verilecek. Havzada sulu tarım yapacak çiftçilere en fazla iki defa su verileceği gerekçesiyle çiftçilerden tarım alanlarının yüzde 50'sinde kuru tarım yapmaları istendi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Aydın Valiliği'nin 2025 yılı havza bazlı su dağıtım kararı, Türkiye'nin tarımsal üretimde ne kadar büyük bir krizin içine sürüklendiğinin en somut etkisini olarak karşımızda duruyor. Bugün Aydın'da, Büyük Menderes Havzası'nda, çiftçilere tarım alanlarının yalnızca yarısını sulayabilecekleri, diğer yarısında kuru tarım yapmaları gerektiği tebliğ ediliyor. Çiftçiler plansızlığın bedelini emekleriyle, ekmekleriyle ödüyor. Oysa bu karar bir gecede alınmadı. Kuraklık göz göre göre geldi ama yetkililer seyretmekten başka hiçbir şey yapmadı."

Adem, tarımda yönetememe krizinin artık su gibi berrak bir şekilde gözler önünde olduğunu belirterek suyun doğru yönetilmediğini, plansızlığın Türkiye'yi büyük bir tarımsal felakete sürüklediğini söyledi. Büyük Menderes Havzası'nda pamuk ekimi yapacak çiftçiye, mısır ekecek üreticiye, yonca eken hayvancıya, "Su yok, başınızın çaresine bakın" denildiğini ifade eden Adem, çiftçinin zaten zor durumda olduğunu, su sorununun ise tarımsal üretimi tamamen bitirme noktasına getirdiğini dile getirdi.

"Bu ülkeyi yönetenler çiftçiyi değil, karbon ticaretini ve rantı düşündü"

Adem şöyle devam etti:

"Bu sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin yaşadığı ortak bir felaketin adıdır. Antalya'da yer altı su seviyeleri hızla düşüyor, obruk tehlikesi artıyor. Çukurova'da çiftçilere resmi yazıyla ekim yapmamaları söyleniyor. Adıyaman'da, Konya'da, Denizli'de, Edirne'de üretici her geçen gün toprağına daha az su verebiliyor. Ama bu gerçekler karşısında iktidarın çözümü sadece desteklemeleri azaltmak, suyu kısıtlamak ve çiftçiyi çaresiz bırakmak oluyor. Sorunu sadece iklim değişikliğiyle açıklamak kolaycılıktır. Asıl mesele suyun yönetilememesi, plansızlık ve yanlış tarım politikalarıdır. Su bugün değil, yıllardır azalıyor. Büyük Menderes Havzası, Gediz, Konya Kapalı Havzası, Çukurova, Trakya ve Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler sürekli uyarılarda bulundu. Ama bu ülkeyi yönetenler çiftçiyi değil, karbon ticaretini ve rantı düşündü. Büyük Menderes'te bugün uygulanan su kısıtlaması, yarın Türkiye'nin diğer tüm havzalarına yayılacak. Tarımsal üretim, hayvancılık ve gıda güvenliği ciddi şekilde tehdit altında. Üreticiye, 'Su yok, ekim yapmayın' diyenlerin beş-10 yıl içinde gıda krizini nasıl yöneteceğini merak ediyoruz. Bugün çözüm bulmayanlar, yarın halkı ithal gıdaya mahkum edecekler.

"Merkezi hükümet, yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmalıdır"

Bu felaketin önüne geçmek için vakit kaybetmeden harekete geçilmelidir. Havza bazlı su yönetiminde basınçlı sulama sistemine geçiş zorunlu hale getirilmelidir. Damla sulama yapan çiftçilere özel teşvikler sağlanmalı, su tasarrufu yapan üreticiler ödüllendirilmelidir. Kuraklık yönetimi değil, risk yönetimi yapılmalıdır. Her yıl sezon başında değil, sezon bitmeden gelecek yılın üretim planlaması yapılmalıdır. Planlı üretim modeli çiftçiye uygun hale getirilmelidir. Çiftçinin ÇKS kayıtlarıyla planladığı üretim desteklenmeli, su planlaması buna göre yapılmalıdır. Tarım ve su politikaları rant odaklı değil, üretici odaklı olmalıdır. Su krizi karbon ticareti üzerinden çözülmez ancak sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla yönetilebilir. Kuraklıkla mücadelede merkezi hükümet, yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmalıdır. Sulama birlikleri, çiftçi örgütleri ve uzmanlarla ortak bir strateji geliştirilmelidir.

"Susuz kalan tarım, aç kalan Türkiye demektir"

İktidarın tarımsal üretimi plansızlığa mahkum eden, çiftçiyi suya hasret bırakan, karbon ticaretiyle tarım alanlarını sermayeye teslim eden politikalarına karşı üreticilerle birlikte mücadele edeceğiz. Bugün Aydın'da su kıtlığı var, yarın soframızda ekmek kıtlığı olacak. Susuz kalan tarım, aç kalan Türkiye demektir. Hükümet derhal su yönetimi konusunda gerçekçi bir eylem planı açıklamalıdır."

Kaynak: ANKA

Büyük Menderes, Aydın Valiliği, Erhan Adem, Türkiye, Ekmek, Aydın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Su Kıtlığı Tarım Krisisi Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Moody’s küresel ekonomi için olumsuz tablo çizdi Moody's küresel ekonomi için olumsuz tablo çizdi
İlçeyi ayağa kaldıran görüntü Belediye başkanı özür dilemek zorunda kaldı İlçeyi ayağa kaldıran görüntü! Belediye başkanı özür dilemek zorunda kaldı
Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, “Oruç“ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, "Oruç" uyarısı yapanlara kızdı
Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu’na olay soru Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru
Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte

10:42 İlçeyi ayağa kaldıran görüntü Belediye başkanı özür dilemek zorunda kaldı İlçeyi ayağa kaldıran görüntü! Belediye başkanı özür dilemek zorunda kaldı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, “Oruç“ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, "Oruç" uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
15:02 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
14:36 İşte Türkiye’nin vergi yüzsüzleri tek tek tespit edildiler İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
14:33 İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz
14:21 Dursun Özbek talimatı verdi Galatasaray’da Osimhen operasyonu başladı Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
14:18 ’Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu
14:07 Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 10:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Su Kıtlığı Tarım Krisisi Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.