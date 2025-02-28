Aydın'da Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi Tanıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi' (URBAS), ticari taksi, halk otobüsü ve servis aracı sahiplerinin ruhsat işlemlerini çevrimiçi gerçekleştirmelerine imkan tanıyor. Sistemin tanıtımı için düzenlenen eğitimler, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde yapıldı.

28.02.2025 14:47
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi" (URBAS), Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimler ile kentin 17 ilçesinin tamamında yaşayan şoför esnafına tanıtıldı.

Ticari taksi, halk otobüsü ve servis aracı kullanan ticari plaka sahiplerinin tüm ruhsat işlemlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlayan URBAS, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya konuldu. Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi; Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde düzenlenen eğitimler ile kent esnafına tanıtıldı.

URBAS ile toplu taşıma, servis ve taksi sürücülerinin çalışma ruhsatı başvuruları gerçekleştirilebilecek. Tüm evrakların QR kodlu verildiği sistem, belge güvenliğinin üst seviyelere çıkmasına olanak sağlayacak. Ruhsat süreçlerinde işlemlerin çevrim içi gerçekleştirilmesi ile sahada denetim yapan ekiplerin denetim süreçleri kısalacak. URBAS ile ticari plaka sahibi kişilerin plakaları ile ilgili devir, çekme, araç değişikliği ve güzergah izin belgeleri gibi işlemleri kolaylıkla yapılabilecek.

Şoför esnafı, URBAS sistemine 'urbas.aydin.bel.tr' adresinden ulaşım sağlayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

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