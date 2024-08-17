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Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde (5)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'ne ulaştı. Çavdır ile yakınındaki Yeşilköy mahallelerinde yaşlılar, çocuklar, hastalar ve hayvanlar AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde tedbir amaçlı tahliye edildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/AYDIN