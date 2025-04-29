Aydın Suç Örgütü'ne Operasyon: 47 Tutuklu

MALATYA'da, sosyal medyada 'Aydın Suç Örgütü' üyesi olan ve sosyal medyada silahlı paylaşım yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Böylece örgüte yönelik operasyon kapsamında tutuklu sayısı 47'ye ulaştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayında 'Aydın Suç Örgütü' olarak bilinen örgüte yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'Kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama' gibi 30 farklı suça karıştığı belirlenen örgüte yönelik operasyonlarda 44 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler neticesinde; örgüte İstanbul'dan uyuşturucu temini yaptığı ve örgütün isteklerini yerine getirmeyen kişileri korkutmak ve sindirmek amacı ile sosyal medya hesaplarından otomatik silah kullanarak paylaşım yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, 2 otomatik silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklu sayısı ise 47'ye ulaştı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA