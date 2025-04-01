Aygırdibi Şelalesi'ne Bayram Ziyareti

Aygırdibi Şelalesi bayramda piknikçilerin akınına uğradı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Bozkır ilçesinin ortasından geçen Çarşamba Çayı'nın kaynağı olan Aygırdibi Şelalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Gencinden yaşlısına birçok vatandaş ailesiyle birlikte otomobilleriyle ilçe merkezine 13 kilometre olan bölgeye gelerek piknik yaptı. Aygırdibi Şelalesi'nde buz gibi suyun ve temiz havanın keyfini çıkaran piknikçiler ve doğaseverler her yıl buraya geldiklerini söylediler. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen İbrahim Biçer ise Kurban Bayramlarında mesire alanının daha yoğun olduğunu ve olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların buraya geldiklerini söyledi.