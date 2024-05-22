Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasının Duruşması... Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Kaplan'a: "asıl Uyuşturucu Baronu Sensin, Seninle Süleyman Soylu"' - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasının Duruşması... Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Kaplan'a: "asıl Uyuşturucu Baronu Sensin, Seninle Süleyman Soylu"'

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasının Duruşması... Mahfuz Tatar\'ın Kardeşinden Kaplan\'a: "asıl Uyuşturucu Baronu Sensin, Seninle Süleyman Soylu"\'

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı. İlhan Tatar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini vererek tutanaklara geçirdi. İlhan Tatar, Ayhan Bora Kaplan'a 'Asıl uyuşturucu baronu sensin, seninle Süleyman Soylu' dedi.

22.05.2024 10:38
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı. Cinayete kurban giden Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar, bu duruşmada dinlendi ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini vererek tutanaklara geçirdi. İlhan Tatar, Ayhan Bora Kaplan'a "Asıl uyuşturucu baronu sensin, seninle Süleyman Soylu" dedi. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar'a "Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş" diye karşılık verdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Sincan Cezaevi'nde devam edimiyor.

Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekiler bu duruşmada dinlendi. Müştekilerden öldürülen Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar,"Bürokrasinin, hakimlerin ve savcıların olduğunu biliyoruz bu cinayette. Suç duyurularımız hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Biz bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Şikayetçiyim" dedi.

Müşteki Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar, Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine bu işten çekilmesi için adamları aracılığıyla para teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın "Ağabeyin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?" sorusuna, İlhan Tatar, "Asıl baron sensin, seninle Süleyman Soylu" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar'a "Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş" dedi. İlhan Tatar'ın avukatı ise "Müvekkilim Ayhan Bora Kaplan'ın ağebeyinin cinayetinde azmettirici olduğunu belirtiyor, ancak kolluk, mahkeme hiçbir zaman HTS kayıtlarını talep etmedi. Dosyaya celp edilmesini istedik ama celp edilmedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasının Duruşması... Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Kaplan'a: 'asıl Uyuşturucu Baronu Sensin, Seninle Süleyman Soylu'' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasının Duruşması... Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Kaplan'a: "asıl Uyuşturucu Baronu Sensin, Seninle Süleyman Soylu"' - Son Dakika
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