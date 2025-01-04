Ayla Algan Anıldı - Son Dakika
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Ayla Algan Anıldı

Ayla Algan Anıldı

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.

04.01.2025 15:48
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Tiyatro sanatçısı Ayla Algan, vefatının birinci yılı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından Aşiyan'daki mezarı başında düzenlenen törende yad edildi.

Sanatçının kızı Sevi Algan törende yaptığı konuşmada, Algan'ı hem bir anne hem çalışma arkadaşı olarak çok özlediğini dile getirdi.

Annesinin, yeri çok zor doldurulacak bir değer olduğunu vurgulayan Sevi Algan, "Bazen buraya geliyor ve onunla konuşuyorum. O benim yalnızca annem değil ayrıca hocam ve meslektaşımdı. Onunla aynı sahneyi paylaştık. O, hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahipti. Ayla Algan'ın her mesele için bir çözümü, üçüncü yolu vardı ve bu yüzden onu hayatımızın her anında anmaya devam ediyoruz. Onu çok özlüyoruz." dedi.

Sevi Algan, 1988'de Şehir Tiyatrolarına bağlı kurulan Tiyatro Araştırma Laboratuvarının (TAL), babası Beklan Algan ve Ayla Algan için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Onlar, TAL'ın bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Özellikle babam TAL'ın akıbetini çok merak ediyordu. Kadir Has Üniversitesi, TAL'ın 1988'den beri kaydı tutulan oyuncu notlarından, videolara kadar bütün dosyalarını dijitalleştiriyor. Böylece bütün bu arşiv orada tekrar kullanıma açılmış olacak. Burada önemli bir miras söz konusu ve bunun benim için ağır bir sorumluluğu var. TAL'ın kendi yolunu bulduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım."

"Ayla Algan, temas ettiği insanların hayatında önemli bir yere sahipti"

Sanatçının kaleme aldığı "Yaratıcı Oyuncu Yaratıcı İnsan" kitabını yayına hazırlayan Sevrin Uysal da Ayla Algan'ın, temas ettiği insanların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu, vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sanatı ve kişiliğiyle sürekli hatırlandığını vurguladı.

Uysal, Algan'la 20 seneyi aşkın sürede birçok işe imza attıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"O benim hocamdı. Onunla uzun vakitler uzun sohbetler ettik ama o gittikten sonra büyük bir suskunluk oldu. Bahsettiğim suskunluk, henüz vakti gelmediği için hala devam ediyor. Ayla Hocam ile bir kitap çıkardık. Bu, onun son yaptığı işlerden birisiydi ve 'Bu kitapla artık ölümsüzleştim.' demişti. O, enerjisi çok kuvvetli bir insandı. Bence bugün burada olanlar, bunun son derece farkında. Allah rahmet eylesin. Onu bütün güzel hislerimizle anıyoruz. İyi ki vardı."

"En büyük eksiklik, genç kuşak oyuncuların Ayla Algan'ı tanımamasıdır"

İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Uğurtan Atakan ise bir oyuncu olarak Algan'la aynı kurumda olmaktan her zaman büyük bir onur duyduğunu aktararak, "O bize zaman zaman danışmanlık yapardı ve böylece onun bilgi ve deneyiminden yararlanmış olurduk. Ayla Hanım'ın yüreğinin içinde koca bir yıldız vardı ve o yıldız, bizim ulusal ve evrensel boyuttaki övüncümüzdür. O, hem tiyatro sahnesinde oyunculuğuyla hem müzisyenliğiyle herkes için çok büyük bir etki bıraktı. Bunu oyunlarında görme fırsatım oldu. En büyük eksiklik, genç kuşak oyuncuların Ayla Algan'ı tanımamasıdır. Ayla Hanım herkes için çok önemli bir yol göstericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

2022'de "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen Algan, 2024'te hayata veda etmişti.

Sanatçı, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Kaynak: AA

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