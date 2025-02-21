AYM'den Öğretmenlere Hak İhlali Kararı - Son Dakika
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AYM'den Öğretmenlere Hak İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır'daki eylemleri nedeniyle ceza alan öğretmenlere tazminat verdi.

21.02.2025 11:40
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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır'da 2016'da "nöbet tutma" eylemine katılmaları ve eylemde yaptıkları açıklamalar nedeniyle disiplin cezası alan beş öğretmenin bireysel başvurusunda "hak ihlal" kararı verdi ve her bir öğretmene 30'ar bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti.

Diyarbakır Konukevi önünde 21 Ocak 2016'dan itibaren bir grup  Eğitim- Sen üyesi  "Çocuklarımızın yaşam ve eğitim hakkı" konulu nöbet tutma eylemi başlattı ev eylem sırasında açıklamalar yapıldı. Öğretmenler, disiplin soruşturması sonucunda "kademe ilerleme cezası" ile cezalandırıldı. Bu cezaya karşı açılan davalar kesinleşince beş öğretmen, "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının" ihlal edildiğini ileri sürerek, AYM'ye bireysel başvurudu bulundu.

Yüksek Mahkeme, öğretmenlerin başvurusunda "hak ihlali" kararı verdi. AYM'nin Resmi Gazete'nin bugnük sayısında yer alan kararın  gerekçesinde, şu tespitler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi, çok sayıdaki kararında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına gerekçesiz olarak veya Anayasa Mahkemesi'nce ortaya konulan kriterleri karşılamayan bir gerekçe ile yapılan müdahalelerin Anayasa'nın 34. maddesini ihlal edeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi için kamu makamları tarafından ortaya konulan gerekçelerin ilgili ve yeterli olması gerekir.

İstinaf kanun yolunda somut olaya konu eylemler ile uygulanan kural arasında açık, net, anlaşılır nitelikte objektif bir ilişkinin varlığının gösterilemediği gözetildiğinde başvurucuların disiplin cezası ile cezalandırılmalarının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğinin, ilgili ve yeterli gerekçeyle ortaya konulamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle başvuruya konu demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmayan müdahale nedeniyle Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Anayasa Mahkemesi, başvurucu öğretmenlerin her birine 30'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AYM'den Öğretmenlere Hak İhlali Kararı - Son Dakika

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