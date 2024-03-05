Ayran İhracatı Geçen Yıl 25 Ülkeye Yapıldı

Güncel

Türkiye'nin milli içeceği ayran, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada sofraların lezzeti olurken geçen yıl 25 ülkeye yapılan ihracattan yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ayran ihracatı ve elde edilen gelir son yıllarda artış gösterdi.

2023'te bu ürünün dış satımı yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 438 tonu buldu. Bir önceki yıl 3 bin 202 ton ayran ihraç edilmişti.

Söz konusu dönemde ayran ihracatından elde edilen gelir de yüzde 29,4 artışla 1 milyon 925 bin 562 dolardan 2 milyon 493 bin 119 dolara çıktı.

Son 5 yılda ayran ihracatından sağlanan gelir ise 7 milyon 695 bin 940 doları buldu.

2021'de ilk kez 1 milyon doların aşıldığı ayran ihracatında geçen yıl da 2 milyon dolar barajı geçilmiş oldu.

İlk sırada Gürcistan var

Son 5 yılda ayran ihracatı yapılan ülke sayısı da katlandı. 2019 yılında 12 ülkeye ihracat yapılırken geçen yıl ayran satışı yapılan ülke sayısı 25'e ulaştı. Yıl boyunca Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada 25 ülkeye ürün gönderildi.

Gürcistan, ayran ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği ülke olarak öne çıktı. Bu ülkeye geçen yıl boyunca 1720 ton ayran gönderildi. İhracattan elde edilen gelir ise 1 milyon 103 bin dolar oldu.

Gürcistan'ı 485 bin dolarlık ihracatla Kuveyt takip etti. Libya ise 236 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin geçen yıl ayran sattığı ülkeler, ihracat miktar ve tutarları şöyle:

Ülkeler Ayran İhracatı (Kilogram) Ayran İhracatı (Dolar) Gürcistan 1.719.751 1.102.639 Kuveyt 527.991 485.377 Libya 335.174 236.001 Özbekistan 142.776 107.010 Suriye 154.643 104.751 İsrail 122.294 96.382 Irak 147.960 96.094 Kosova 78.277 62.149 Almanya 54.402 50.098 Birleşik Arap Emirlikleri 43.173 37.589 İsviçre 22.700 30.934 Birleşik Krallık 27.300 24.852 ABD 10.066 8.919 Bahreyn 3.292 6.675 KKTC 8.759 6.192 Moritanya 5.760 5.299 Bulgaristan 6.188 4.673 Azerbaycan 3.671 2.627 Türkmenistan 2.188 1.627 Arnavutluk 1.226 993 Lübnan 1.547 884 Rusya 766 550 Maldivler 273 206 Singapur 217 126 Çin 93 124

Kaynak: AA