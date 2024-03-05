Ayran İhracatı Geçen Yıl 25 Ülkeye Yapıldı - Son Dakika
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Ayran İhracatı Geçen Yıl 25 Ülkeye Yapıldı

Türkiye'nin milli içeceği ayran, geçen yıl 25 ülkeye yapılan ihracattan yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir sağladı. Ayran ihracatı son yıllarda artış göstererek 2023'te 3 bin 438 tona ulaştı. Gürcistan, ayran ihracatının en fazla gerçekleştiği ülke oldu.

05.03.2024 11:05
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Türkiye'nin milli içeceği ayran, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada sofraların lezzeti olurken geçen yıl 25 ülkeye yapılan ihracattan yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ayran ihracatı ve elde edilen gelir son yıllarda artış gösterdi.

2023'te bu ürünün dış satımı yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 438 tonu buldu. Bir önceki yıl 3 bin 202 ton ayran ihraç edilmişti.

Söz konusu dönemde ayran ihracatından elde edilen gelir de yüzde 29,4 artışla 1 milyon 925 bin 562 dolardan 2 milyon 493 bin 119 dolara çıktı.

Son 5 yılda ayran ihracatından sağlanan gelir ise 7 milyon 695 bin 940 doları buldu.

2021'de ilk kez 1 milyon doların aşıldığı ayran ihracatında geçen yıl da 2 milyon dolar barajı geçilmiş oldu.

İlk sırada Gürcistan var

Son 5 yılda ayran ihracatı yapılan ülke sayısı da katlandı. 2019 yılında 12 ülkeye ihracat yapılırken geçen yıl ayran satışı yapılan ülke sayısı 25'e ulaştı. Yıl boyunca Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada 25 ülkeye ürün gönderildi.

Gürcistan, ayran ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği ülke olarak öne çıktı. Bu ülkeye geçen yıl boyunca 1720 ton ayran gönderildi. İhracattan elde edilen gelir ise 1 milyon 103 bin dolar oldu.

Gürcistan'ı 485 bin dolarlık ihracatla Kuveyt takip etti. Libya ise 236 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin geçen yıl ayran sattığı ülkeler, ihracat miktar ve tutarları şöyle:

Ülkeler

Ayran İhracatı (Kilogram)

Ayran İhracatı (Dolar)

Gürcistan

1.719.751

1.102.639

Kuveyt

527.991

485.377

Libya

335.174

236.001

Özbekistan

142.776

107.010

Suriye

154.643

104.751

İsrail

122.294

96.382

Irak

147.960

96.094

Kosova

78.277

62.149

Almanya

54.402

50.098

Birleşik Arap Emirlikleri

43.173

37.589

İsviçre

22.700

30.934

Birleşik Krallık

27.300

24.852

ABD

10.066

8.919

Bahreyn

3.292

6.675

KKTC

8.759

6.192

Moritanya

5.760

5.299

Bulgaristan

6.188

4.673

Azerbaycan

3.671

2.627

Türkmenistan

2.188

1.627

Arnavutluk

1.226

993

Lübnan

1.547

884

Rusya

766

550

Maldivler

273

206

Singapur

217

126

Çin

93

124

Kaynak: AA

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