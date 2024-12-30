Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a Seslendi: "Elinizdeki Bilgi ve Belgeleri Paylaşmanızı Talep Ediyoruz" - Son Dakika
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Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a Seslendi: "Elinizdeki Bilgi ve Belgeleri Paylaşmanızı Talep Ediyoruz"

Ankara'da 30 Aralık 2023'te silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a çağrı yaptı. Sinan Ateş'in FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair MİT raporu bulunduğu iddiasına ilişkin Ayşe Ateş, MİT'in elindeki belgeleri paylaşmasını istedi.

30.12.2024 21:33
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(ANKARA) - Ankara'da 30 Aralık 2023'te silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a çağrı yaptı. Sinan Ateş'in FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair MİT raporu bulunduğu iddiasına ilişkin Ayşe Ateş, MİT'in elindeki belgeleri paylaşmasını istedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 2 yıl önce Ankara'da silahlı saldırıda öldürüldü. Ateş'in ölümü sonrası eşi Ayşe Ateş'in başlattığı adalet arayışı devam ediyor. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından rapor hazırlandığına ilişkin iddialar bulunduğunu belirterek, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslendi.

Ayşe Ateş X hesabından, MİT Başkanı Kalın'a yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın MİT Müsteşarım İbrahim Kalın, bugün eşim Sinan Ateş'in katledilerek bizden koparılışının ikinci yılı. Sinan'ın katillerinin azılı savunucuları iki yıldır kurumunuzun adını kullanarak kara propaganda yapıyor. Bu karanlık yapı ne acı dinliyor ne de gözyaşı. Bizim için zaten kara ve acı olan bugünü daha da zehir etmek için yine kurumunuzun adının geçtiği bir metni organize bir şekilde dolaşıma soktular. Bu metinde, 'MİT'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'in FETÖ üyesi olduğuna dair bir dosya sunduğu' iddiasına yer veriliyor.

"Kurumunuzu töhmet altında bırakan bu kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ediyoruz"

Biz bunun yalan olduğunu biliyoruz ancak kamu vicdanını yaralayan bir siyasi cinayete ilişkin iki yıldır kurumunuzun, adının kullanıldığı bu kara propaganda karşısında sessiz kalmasına anlam veremiyoruz. Eğer biz yanılıyorsak elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı, yanılmıyorsak da böyle bir belgenin var olmadığınına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmenizi; Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kurumunuzu töhmet altında bırakan bu kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a Seslendi: 'Elinizdeki Bilgi ve Belgeleri Paylaşmanızı Talep Ediyoruz' - Son Dakika

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