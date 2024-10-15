ŞİMAL VİLAYETİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Şimal vilayetine bağlı Aytu köyünde İsrail hava saldırılarının yol açtığı yıkım, 14 Ekim 2024.
Lübnan Kızılhaçı, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Lübnan'ın Şimal vilayetine bağlı Aytu köyündeki bir binayı hedef alan İsrail hava saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Aytu'daki İsrail Saldırısı: 18 Ölü - Son Dakika
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