Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu "KB-119" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Lastik bot içinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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