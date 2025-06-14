Ayvacık\'ta Asayiş ve Trafik Denetimi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 39 kişi ve 102 araç kontrol edildi, 46 cezai işlem uygulanırken 8 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan K.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.

Türkiye'de resmi ikameti bulunmayan Z.İ. ise işlem yapılmak üzere Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.