Ayvalık'ın kurtuluşunun 104. yılı Çelik konseriyle sona erdi - Son Dakika
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Ayvalık'ın kurtuluşunun 104. yılı Çelik konseriyle sona erdi

Ayvalık\'ın kurtuluşunun 104. yılı Çelik konseriyle sona erdi
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Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri, sanatçı Çelik'in Ayvalık Amfitiyatro'daki konseriyle sona erdi. Yaklaşık 5 bin kişi, iki saati aşkın sahnede kalan sanatçının şarkılarıyla kurtuluş coşkusunu yaşadı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, sanatçı Çelik'in konseriyle sona erdi. Ayvalık Amfitiyatro'yu dolduran yaklaşık 5 bin kişi, sanatçının sevilen şarkılarıyla kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri, Ayvalık Amfitiyatro'da düzenlenen Çelik konseri ile taçlandı. Gündüz meydan konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve kortej geçişiyle başlayan kutlamalar, gece düzenlenen konserle doruğa ulaştı.

İki saati aşkın süre sahnede kalan Çelik, sevilen şarkılarını Ayvalıklı vatandaşlar için seslendirdi. Çelik, sahnenin dışına çıkarak amfitiyatronun basamaklarında dolaştı, vatandaşların arasına karışıp şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşen konserin sonunda Ergin, Çelik'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Çelik, Ayvalık'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kuvayımilliye şehri Ayvalık'ta, Ayvalıklılar için böylesine özel bir gecede sizlerle birlikte olmak benim için büyük mutluluk" dedi.

Ergin de Ayvalık'ın kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayvalık'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ın kurtuluşunun 104. yılı Çelik konseriyle sona erdi - Son Dakika

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