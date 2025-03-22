Ayvalık'ta Büyükşehir'in İftar Programına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık'ta Büyükşehir'in İftar Programına Yoğun İlgi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programı, Ayvalık'ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklara yönelik gösterimler ve tasavvuf müziği gibi çeşitli aktivitelerle Ramazan ayının manevi havası paylaşıldı.

22.03.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta Büyükşehir'in iftarına yoğun katılım

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ta Kapalı Pazaryerinde binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan'ın öncülüğünde, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri'nin de hazır bulunduğu programda konuşan Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in İstanbul'da Saraçhane'de düzenlenen demokrasi nöbetinde olduğu için iftar programına katılamadığını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde düzenlenen iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Saraçoğlu, böylesi kapsamlı bir organizasyon için Ahmet Akın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

İftar programından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Emir Arcan ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, demokrasi ve özgürlük adına kent merkezinde düzenlenen yürüyüşte bulunduğu için çok istemesine rağmen iftarda bulunamadığını vurguladı.

Ramazan etkinliklerine ilgi yoğun oldu

İftarın ardından Kapalı Pazaryeri'nde Ramazan etkinlikleri düzenlendi. Her yaştan binlerce vatandaşın katıldığı etkinliklerde çocuk etkinlikleri, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği ile Ayvalıklılarla Ramazan ayının manevi huzuru paylaşıldı.

Ramazan etkinliklerinde en çok eğlenen çocuklar ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, Politika, Ayvalık, Güncel, Yaşam, Çocuk, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Büyükşehir'in İftar Programına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:01:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Büyükşehir'in İftar Programına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement