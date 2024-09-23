Ayvalık\'ta Engelliler Şenliği Başladı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, şenliğin 32'ncisini düzenlemekten duydukları gururu dile getirdi.

Şenliğin başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Dankaz, "Bu etkinlik bir şenlik değil. Burası hayata karıştığımız önemli bir fırsat. Çünkü bizim ailelerimizin en önemli sorunlarından biri, sosyal yaşama dahil olabilmek. Çocuklarımız sosyal yaşama; ailede ve okulda dahil oluyorlar. Biz hep tekrar ediyoruz. Eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim modeli istiyoruz." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de etkinliğin bugüne kadar yapılanlar arasında en uzun soluklusu olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını dönemi dışında 32 yıldır yapılan şenlikte konukların 5 gün boyunca keyifli zaman geçireceğini anlatan Ergin, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Bu şenlik artık Ayvalık ile özdeş bir şenlik oldu. 5 gün boyunca konuk ettiğimiz engelli dostlarımız, şenlik bitip de yaşadıkları şehirlere döndüklerinde, kentimizi, engelli dostu Ayvalık'ı, engelli dostu insanları, engelli haklarına sahip çıkışımızı ve konukseverliğimizi anlatacak."

Tören, halk oyunları gösterisi ve engellilerin geleneksel geçiş kortejiyle sona erdi.