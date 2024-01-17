 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayvalık'ta sel ve su baskını sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta sel ve su baskını sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan sel ve su baskını sonrasında, belediye ekipleri suları tahliye ederek temizlik çalışmalarına başladı. Su baskınlarının izlerini silmeye çalışan ekipler, tıkanan menfez ve kanalizasyon hatlarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık\'ta sel ve su baskını sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
17.01.2024 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki sel ve su baskınının ardından ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukların izi silinmeye çalışılıyor.

Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta, Nikita Deresi'nin taşmasıyla Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun bir bölümü yağmur suları nedeniyle ulaşıma kapandı, taşan sular ev ve iş yerlerinde hasara neden açtı.

Su baskınlarının ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, dere yataklarındaki suları tahliye etti. Ekipler, suların çekildiği bölgelerde yoğun çamuru temizlemeye başladı.

İlçede 19 ev, 6 iş yeri ve 3 yoldaki su baskınlarının izlerini silmeye çalışan belediye ekipleri, tıkanan menfez ve kanalizasyon hatlarını açma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Doğal Afet, Hava Durumu, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta sel ve su baskını sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta sel ve su baskını sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement