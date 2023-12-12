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Ayvalık'ta silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta silah ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ayvalık\'ta silah ve uyuşturucu operasyonu
12.12.2023 - 22:09,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda S.K'nin adresinde arama yaptı

Operasyonda, 3 tabanca, 70 adet fişek, 18,90 gram esrar, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü ve 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği bünyesindeki ekipler, şüphelendikleri kişiyi bir süre takip ettikten sonra üzerinde ve evinde arama yaptı.

Aramalarda, 1013 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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