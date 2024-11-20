Ayvalık'ta Temizlik Hareketi Eylem Planı Başladı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Temizlik Hareketi Eylem Planı Başladı

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Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve çevre gönüllüleri tarafından başlatılan 'Mahallem Temiz Atık Yönetim Programı' çerçevesinde ilk toplantı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevresel sorunlara çözüm ararken toplumsal dayanışmayı da güçlendireceklerini vurguladı.

20.11.2024 11:44  Güncelleme: 12:17
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve çevre gönüllüleriyle birlikte Temizlik Hareketi Eylem Planı "Mahallem Temiz Atık Yönetim Programı"nın ilk adımı olan toplantı, geniş katılımla başladı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biz bu eylem planı ile sadece çevresel sorunlara çözüm aramakla kalmayacak, toplumsal dayanışmayı ve ortak bilinci de geliştireceğiz. Çünkü biliyoruz ki hepimizin isteği, tertemiz bir Ayvalık ve birlikte başaracağız" dedi.

Ayvalık Belediyesi, Temizlik Hareketi Eylem Planı 'Mahallem Temiz Atık Yönetim Programı'nın toplantısını, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda uygulanacak kararlar anlatıldı. Alınan kararlara göre, konteynerlerin çevresine bırakılan; eski koltuk, masa, sandalye, buzdolabı, çamaşır makinesi, genel tadilatlarda ve inşaatlarda ortaya çıkan banyo-mutfak takımlarıyla molozlar belediye temizlik işçileri tarafından alınmayacak, vatandaşlar bu atıkları, Ayvalık'ta köpek barınağının karşısındaki alan ile Altınova'da eski taş kırma istasyonunundaki atık toplama merkezine kendi olanaklarıyla bırakacak.

Mahalle bazlı atık yönetimi programına göre vatandaşlar, evsel çöpleri ağzı bağlı poşetler ile çöp konteynerlerine atacak, diğer atıklar ise, çevreye ve konteyner yanına gelişigüzel atılmayacak. Evsel çöplerin dışındakı atıklar, çuval veya poşetle korunacak, bu atıklar belediye temizlik işçilerine bildirilecek ve onlar gelene kadar da balkon, bahçe veya özel mülkte korunacak. Bir çuvalın 25-30 Kilogram ağırlığında olmasına dikkat edilecek, belediye temizlik işçileri en fazla beş çuval atık alacak. Öte yandan kalorifer yakıt atıkları soğutulduktan sonra çuvallanacak ve en yakın çöp konteynerinin yanına, 05.00-08.30 saatleri arasında bırakılacak.

Atık yönetim programına göre, sağlam şekilde çuvallanmayan ya da poşetlenmeden bırakılan atıklar alınmayacak. Bahçe budama atıkları 15-Ekim-15 Mayıs günleri arasında alınacak, 15 Mayıs tarihinden sonra bahçe atıkları alınmayacak. Öte yandan sitelerden çıkan bahçe atıklarıyla, ağaç dalları, molozlar ve mobilyalar ise alınmayacak. Belediye temizlik işleri tarafından alınmayan bu atıklar, atık sahibi tarafından atık bırakma merkezlerine teslim edilecek.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahalle bazlı haftalık atık toplam programını mahalle muhtarlıklarına bildirecek. Atıkların gelişigüzel çevreye bırakılması halinde denetimler yapılacak ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlemler uygulanacak. Çevreye atık bırakanların vatandaşlar tarafından çağrı merkezinin 444 10 66 numaralı telefonuyla 0533 154 00 99 whatsapp hattına bildirmeleri durumunda ihbarda bulunan kişiler, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" gereğince bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmayacak.

Ayvalık\'ta Temizlik Hareketi Eylem Planı Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Temizlik Hareketi Eylem Planı Başladı - Son Dakika

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