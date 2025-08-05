Ayvalık\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada satışa hazır 6 parça halinde 18.44 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu satışında kullanılan bir hassas terazi ile 5 sentetik ecza ele geçirdi.
Araçta bulunan A.K. (32) ile Ö.Ş. (24) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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