Azerbaycan'dan Fas'ta İftar ve Nevruz Kutlaması - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Fas'ta İftar ve Nevruz Kutlaması

Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçiliği, iftar yemeğinde Nevruz Bayramı ve Azerbaycan-Fas ilişkilerini kutladı.

14.03.2025 06:16
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Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçiliği, Azerbaycan Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesi işbirliğiyle iftar yemeği verdi.

Başkent Rabat yakınındaki Sela şehrinde bir otelde verilen iftar yemeğine Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov, Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Samedov, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Savlakül Saylavqızı, ICESCO Uluslararası İşbirliği Direktörü Anar Kerimov, Fas-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Faquiri, yabancı ülkelerin büyükelçileri, diplomatlar ve Faslı bürokratlar katıldı.

Azerbaycanlı Bakan Muradov, iftar öncesinde Fas'ta yaşayan Azerbaycan vatandaşları ve Fas-Azerbaycan Dostluk Grubu ile bir toplantı yaptı.

Büyükelçi Samedov ve Fas-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Faquiri'nin ardından konuşan Muradov, Azerbaycan Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesinin faaliyetlerini ve çalışmalarını anlattı.

Toplantı sonunda zaferle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı'na ve süreçte yaşananlara dair bir sinevizyon izletilerek iftar programına geçildi.

Muradov, burada yaptığı konuşmada, Fas-Azerbaycan ilişkilerindeki gelişmelerin yanı sıra Azerbaycan için önemli olan Nevruz Bayramı'na değindi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Muradov, iftar programı sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini vurguladı.

Bakan Muradov, Azerbaycan ile Fas arasında hem siyasi hem de kültürel düzeyde çok güzel bir işbirliği olduğunu söyledi.

İki gündür burada olduklarını ve ziyaret kapsamında Fas Meclis Başkanı, ICESCO Genel Başkan, Yurtdışında Yaşayan Faslılar Vakfı Genel Sekreteri, Fas Dışişleri Bakanlığı'nın Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlardan Sorumlu Daire Başkanı ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Konseyi ile görüştüklerini dile getiren Muradov, dün de Fas-Azerbaycan Dostluk Grubu ve Fas'ta yaşayan Azerbaycanlılarla bir araya geldiklerini aktardı.

Muradov, ziyaretlerinin amacının yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar ile yurt dışında yaşayan Faslılar arasında işbirlikleri kurulması olduğunu belirterek, iki toplumun birlikte faaliyetler yapmasını arzuladıklarına işaret etti.

Bunun kendilerinin ilk ziyareti olduğunu ve bundan sonra ilişkileri ve tecrübe paylaşımlarını daha da yoğunlaştıracaklarına değinen Muradov, şöyle konuştu:

"Fas ile Azerbaycan arasında iyi ilişkiler var. Bütün uluslararası teşkilatlarda Fas ve Azerbaycan birbirlerini destekliyor. Bu çok önemli bir konudur. Kabine üyelerimiz karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleştirmektedir. Ben inanıyorum ki ileride daha büyük işler hayata geçirilecektir. Bu anlamda tam desteği karşılıklı olarak hissediyoruz. Fas ve Azerbaycan'ın çok iyi işbirlikleri ve faaliyetleri vardır. Bu güzel ramazan ayında düşündük ki Azerbaycan'ın çok güzel bir geleneği, güzel bir bayramı olan Nevruz Bayramı'nı da insanlara, dostlarımıza tanıtalım. Buradaki yabancı ülke büyükelçileri de davetlimizdi. ve bu güzel ramazan ayında Nevruz Bayramı hakkında da bilgiler verdik. Böyle bir bayramda dostların bir arada olması çok güzel bir hadisedir."

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç da Nevruz Bayramı'nın ramazan ayına denk gelmesinin birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Katıldıkları bu iftar yemeğinin Nevruz Bayramı vesilesiye verildiğini kaydeden Kılış, "Bu akşamki iftar anlamlıydı. Çünkü Nevruz Bayramı bizleri Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar birleştiren ortak değer. ve bunun yine birlik ve beraberliğin ön planda olduğu ramazan ayına denk gelmesi ile bayram sevinci ikiye katlandı, önemliydi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Fas'ta İftar ve Nevruz Kutlaması - Son Dakika

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