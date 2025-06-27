Azerbaycan'dan İran'a Yanıt: İddialar Asılsız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan hava sahası ve topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a veya başka bir ülkeye karşı askeri operasyonlarda kullanıldığına ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğunu, bu yönde hiçbir güvenilir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Hacızade, İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sobhani'nin "İsrail dronları Azerbaycan topraklarından İran'a saldırı gerçekleştirdi." şeklindeki açıklamalarına yazılı yanıt verdi.

Sobhani'nin iddialarını kesin dille reddettiklerini belirten Hacızade, "Tamamen asılsız ve provokatif nitelikteki bu tür iddialar, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerde temel olan karşılıklı egemenlik ve iç işlerine karışmama ilkelerine zarar veriyor." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanları ile dışişleri bakanları düzeyinde son dönemde gerçekleşen görüşmelerde Azerbaycan'ın tutumunun açıkça aktarıldığını vurgulayan Hacızade, "Bu bağlamda İran Büyükelçisi'nin iddialarını açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Hacızade, İran tarafından iki ülke ilişkilerinin ruhuna uygun olmayan bu tür adımların önlenmesini ve ülkesini temsil etmek yerine, sürekli Ermeni yanlısı tutum sergileyen Büyükelçiyle ilgili gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirtti.

Sözcü Hacızade, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, hava sahasının veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a veya herhangi başka bir ülkeye karşı askeri operasyonların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıldığına dair iddiaları kesin şekilde reddediyor. Bu tür iddialar asılsızdır ve bu konuda hiçbir güvenilir kanıt yoktur."

İran'ın Erivan Büyükelçisi Sobhani, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik dron saldırılarında Azerbaycan topraklarının kullanıldığını iddia etmişti.