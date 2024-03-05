Azerbaycan, Hankendi'de sözde Ermeni rejiminin parlamento binasını yıktı - Son Dakika
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Azerbaycan, Hankendi'de sözde Ermeni rejiminin parlamento binasını yıktı

Azerbaycan, Karabağ'ın işgali sırasında Ermeniler tarafından Hankendi'de inşa edilen parlamento binasını yıktı. Azerbaycan hükümeti, Karabağ'da sözde Ermeni rejiminin işgal döneminde yapılan binaları yıkarken, şehrin tarihi yapılarını da restore ediyor.

05.03.2024 19:24
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- Azerbaycan, Hankendi'de sözde Ermeni rejiminin parlamento binasını yıktı

BAKÜ - Azerbaycan, Karabağ'ın işgali sırasında Ermeniler tarafından Hankendi'de inşa edilen parlamento binasını yıktı.

Azerbaycan, Karabağ'da sözde Ermeni rejimin işgal dönemindeki izlerini siliyor. Karabağ'daki sözde Ermeni rejimi tarafından 1994'te Hankendi'de inşa edilen ve 2009'da yeniden imar çalışmalarının yürütüldüğü "Parlamento" ve "Gaziler" binalarının yıkımına Azerbaycan hükümetinin talimatıyla başlandı. İşgal döneminde Hankendi'nin merkez meydanında Ermeniler tarafından inşa edilen 3 katlı binada kendilerine sözde "milletvekili" diyen 33 Ermeni görev yapıyordu.

Yıkımı devam eden "Gaziler" binası ise 2013'te inşa edilmiş ve binanın açılışına dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da katılmıştı.

Azerbaycan hükümeti tarafından Hankendi'de Ermenilerin işgal döneminde yasadışı inşa ettikleri yapılar yıkılırken, diğer taraftan da şehrin tarihi yapıları yeniden restore ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan, Hankendi'de sözde Ermeni rejiminin parlamento binasını yıktı - Son Dakika

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