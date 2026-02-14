Azerbaycan Heyeti Ermenistan'da Temaslarda Bulundu

Azerbaycan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Ermenistan'da temaslar gerçekleştirdi.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, aralarında çeşitli düşünce kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, "Barış Köprüsü" diye isimlendirilen girişim çerçevesinde iki gün boyunca Ermenistanlı sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yaptı.

Heyet, temasları kapsamında Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile de bir araya geldi.

Yuvarlak masa toplantıları ve yetkililerle yapılan görüşmelerde barış süreci sonucunda ortaya çıkan ekonomik imkanlarla ilgili görüş alışverişinde bulunan heyet, ortak projeler ve toplumlar arası karşılıklı etkileşim mekanizmalarını müzakere etti.

Bölgesel güvenlik, sınırlar ve bağlantılarla ilgili meselelerin de ele alındığı toplantılarda taraflar birbirlerine görüş ve beklentilerini iletti.

Heyet, temaslarının ardından kara yoluyla Azerbaycan'a döndü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında iki ülke sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini öngören "Barış Köprüsü" girişimi başlatılmış ve 2025'te ilk ziyaretler gerçekleştirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 4 Şubat 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmede sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişti.