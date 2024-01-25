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Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı: AKPM Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağı haline geldi - Son Dakika
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Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı: AKPM Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağı haline geldi

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştüğünü belirterek, Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmayacağını söyledi. Aliyev, AKPM'nin Azerbaycan'a karşı çifte standart uyguladığını ve Ermenistan'ın işgalci politikalarına karşı herhangi bir adım atmadığını vurguladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı: AKPM Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağı haline geldi
25.01.2024 - 17:21,
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Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştüğünü belirterek, "Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, AKPM Azerbaycan delegasyonunun örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya alması yönündeki kararını değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Aliyev, AKPM'nin bugüne kadar Ermenistan'ın işgalci politikalarına karşı herhangi adım atmadığının altını çizdi.

AKPM'nin Azerbaycan'a karşı çifte standart uyguladığını ve ön yargılı davrandığını aktaran Aliyev, AKPM'nin bu politikasının arkasında Fransa ile Ermeni lobisinin fonlarından yararlanan "siyasetçiler"in durduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktası nedeniyle AKPM'de bazı üyelerce suçlandığını, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü, bu işe Alman vekillerin de dahil edildiğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"AKPM, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüşmüştür. Azerbaycan, kimseden yardım almadan kendi toprak bütünlüğünü yeniden sağlamıştır. Uluslararası hukuku kendimizin yerine getirmesi bazı Batı çevrelerini rahatsız etmektedir. Laçın'daki kontrol noktasını kaldırmadığımız için aleyhimizde bildiri kabul ediyorlar. Yani Ermenilerin Azerbaycan topraklarına silah, mühimmat ve patlayıcı taşımasına müsaade etmediğimiz için ön yargılı bildiri kabul ediyorlar."

Aliyev, Batı'da bazı çevrelerin Güney Kafkasya'da barışa engel olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Fakat unuttukları bir şey var. Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz." ifadelerine yer verdi.

AKPM, "taahhütlerin yerine getirilememesi" ve "işbirliği eksikliği" nedeniyle Azerbaycan delegasyonunun itimatnamelerini onaylamamıştı. Oylama öncesinde Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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