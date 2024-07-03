Azerbaycan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri Kabul Edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşme sonucunda Azerbaycan ve Çin arasında 'Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri' kabul edildi. Bildiriye göre, Azerbaycan ve Çin karşılıklı saygı, eşitlik, güven, destek, yarar ve işbirliğine dayalı stratejik ortaklık kuracak. Ayrıca, Azerbaycan'ın 'Tek Çin' politikasını desteklediği ve Çin'in Azerbaycan'ın önerdiği barış gündemini güçlü şekilde desteklediği belirtildi. Taraflar, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılık gibi tehditlere karşı ortak mücadele etme konusunda anlaştılar ve ticaret hacmini artırmak için ortak faaliyetlerde bulunacaklar.

03.07.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, görüşme kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edildi.

Bildiriye göre Azerbaycan ve Çin, karşılıklı saygı, eşitlik, güven, destek, yarar ve işbirliğine dayalı stratejik ortaklık kuracak.

Tarafların birbirlerini öncelikli ve güvenilir ortak olarak görmekte olduğu belirtilen bildiride, Azerbaycan ve Çin'in ikili ilişkilerini dış etkenlerden bağımsız olarak müstakil şekilde belirlediği kaydedildi.

Bildiride, Azerbaycan'ın "Tek Çin" politikasını desteklediği ve Tayvan'ın bağımsızlığına şiddetle karşı çıktığı, Çin'in ise Azerbaycan tarafının önerdiği ( Ermenistan'la) barış gündemini güçlü şekilde desteklediği belirtildi.

Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılığın tüm uluslararası toplum için ciddi tehditler oluşturduğu, bu tehditleri önlemek ve bunlara karşı mücadele etmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Azerbaycan ve Çin'in kendi topraklarını herhangi bir gücün diğer tarafa karşı kullanmasına karşılıklı olarak izin vermeyeceği ifade edildi.

Bildiride, tarafların, taraflardan birinin görüşüne göre iki devletin stratejik ortaklığına ve stratejik ilişkilerine zarar verecek her türlü eylemden kaçınacağı kaydedildi.

Azerbaycan ve Çin şirketlerinin ortak faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilen bildiride, tarafların ikili ticaret hacmini daha da artırmaya ve malların pazarlara erişimini kolaylaştırmaya hazır oldukları vurgulandı.

Bildiride, Azerbaycan ve Çin'in, "Tek Kuşak, Tek Yol" projesi çerçevesinde tüm alanlarda pratik işbirliğini derinleştireceği, kendi topraklarından geçen uluslararası taşımacılık koridorlarının güvenliğinin ve sürekli işleyişinin sağlanmasına yönelik sorunların çözümünde birbirlerinin çabalarını destekleyeceği ve ulusal mevzuat ve ikili anlaşmalar çerçevesinde transit taşımacılık için uygun koşullar oluşturacağı belirtildi.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 22:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement