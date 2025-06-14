Azerbaycan ve İran'dan Gerginlik Görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Erakçi görüşmesinde, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgede oluşan durum ele alındı.

İranlı Bakan Erakçi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve buna karşılık İran'ın attığı adımlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Bayramov, bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi ifade ederek, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile sivillerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Nükleer tesisler çevresindeki durumun ciddi endişe doğurduğunu belirten Bayramov, mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun şekilde, diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çekti.

Bayramov, Azerbaycan topraklarının herhangi bir ülke tarafından üçüncü bir ülkeye, özellikle de dost ve komşu İran'a karşı kullanılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İran hava sahasının kapalı olması sebebiyle, farklı ülkelerin ve İran vatandaşlarının Azerbaycan'ın kara sınırından geçiş sağladığı hatırlatılan görüşmede, çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine karşı diplomatik çabaların yeniden canlandırılmasının önemi vurgulandı.