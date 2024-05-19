Aziz Yıldırım, Manisa\'da düğüne katıldı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde dünya evine giren Gülsüm ve Hüseyin Türkay çiftinin düğününe katıldı.

Yıldırım, ilçedeki bir düğün salonunda Özlem ve Adnan Türkay çiftinin oğulları Hüseyin Türkay ile Havva ve Mustafa Mekik çiftinin kızları Gülsüm Mekik'in düğününde hazır bulundu.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Yıldırım için yaptırılan özel pasta da kesilerek davetlilere ikram edildi.

Düğünü katılan Fenerbahçe taraftarları ile hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, il ve ilçelerden gelen Fenerbahçeliler derneklerinin yöneticileri ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki Fenerbahçeliler derneklerinin yöneticileri de düğüne katılanlar arasında yer aldı.