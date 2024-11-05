Baba Beni Güldürsene Gala Gecesi

Güncel

Yönetmenliğini Emrah Aguş'un üstlendiği, başrollerinde Ahmet Kürşat Öçalan ve Aylin Akpınar'ın yer aldığı, "Baba Beni Güldürsene" filminin galası, ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Wovie, Retropro ve DMC'nin yaptığı film, birbirlerini çok sevseler de birlikte vakit geçirmekte zorlanan bir baba ve kızının hikayesini konu ediyor.

Oyuncu Ahmet Kürşat Öçalan, gösterimden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapımın bir çocuk filmi gibi gözükse de aslında bir aile filmi olduğunu belirtti.

Öçalan, "Ailelerin izlerken çok eğleneceği bir film olduğunu düşünüyorum. 7'den 70'e herkesin seveceği, şiddetin, küfrün olmadığı bir film. Bu anlamda kapsayıcı bir film. Benim için çocuklarla oynamak da çok eğlenceliydi. Set ortamını bildikleri için zaten gayet güzel geçti. Onların enerjisini hissetmek önemli." dedi.

Çocuk oyuncu Aylin Akpınar da çok eğlenceli ve güzel bir film olduğuna işaret ederek, "Bütün ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel bir uyum yakaladık. Ben de ilk defa çocuklarla çalıştım. Yaşıtlarımla daha önce çalışmamıştım. Çok güzel geçti. İyi anlaştık hepsiyle. İnşallah izlerken de çok eğleneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Merve Sevi de eğlenceli ve sosyal konulara değinen bir film çektiklerini dile getirerek, "Herkes birbirinden harikaydı. Umarım yolu açık olur. Çocuklar da en az bizim kadar profesyonellerdi. Beraber çalışırken hiç zorlanmadık, çok eğlendik." diye konuştu.

Oyuncu Levent Özdilek, filmde aileler için önemli sahneler ve mesajlar olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımıza çok daha fazla sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu film biraz da onu anlatıyor. Bu anlamda çok önemli. Ayrıca farklı üç jenerasyonun birbiriyle olan iletişimi ve iletişimsizlikleri var. Hem aile büyüklerinin hem de çocukların rahatlıkla izleyebileceği çok keyifli bir film." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Tolga Canbeyli ise filmin en güzel yanının doğum gününde vizyona girmesi olduğunu söyleyerek, "Bana hediye almak isteyenler filmi izlemeye gidebilir." dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca çocuk oyunculardan Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı ve Ela Şafak'ın yanı sıra, Ceyhun Fersoy ve Tevhide Dadı yer alıyor.

"Baba Beni Güldürsene", 8 Kasım'da vizyona girecek.