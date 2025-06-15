Baba Elif Derya İçin Umut Arıyor - Son Dakika
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Baba Elif Derya İçin Umut Arıyor

Baba Elif Derya İçin Umut Arıyor
15.06.2025 11:33
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Depremzede Hasan Kapucu, sağlık sorunları yaşayan kızı Elif'in ameliyatı için yardım bekliyor.

Hatay'da yaşayan Hasan Kapucu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 3 gün sonra enkazdan kurtarılan ancak her iki ayağında doku kaybı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki evlerinde eşi ve 2 kızıyla depreme yakalanan 52 yaşındaki Kapucu, enkazda eşi Hülya'yı kaybetti.

Kendisi ve kızlarıyla enkazdan depremin 3'üncü gününde yaralı kurtulan Kapucu, yaklaşık 2 ay boyunca çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Kapucu ve 24 yaşındaki kızı Sinem sağlıklarına kavuşurken en küçük kızı 15 yaşındaki Elif Derya bir türlü iyileşemedi.

Kızı Elif Derya ile geçici olarak bir konteyner kentte ikamet eden işçi emeklisi baba, geçirdiği ameliyatlara rağmen her iki ayağında da doku kaybı olan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen evladının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Kapucu, AA muhabirine, kendi, eşi ve 3 kızıyla depremden önce mutlu bir hayatlarının olduğunu söyledi.

O günlerini çok özlediğini anlatan Kapucu, 3 kızından birinin evli olduğunu, diğerinin ise İstanbul'da teyzesiyle yaşadığını belirtti.

Kapucu, en küçük kızı Elif Derya ile yaşama tutunmaya, birbirlerine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Depremden sonra her şeyin daha zor olduğunu anlatan Kapucu, şöyle konuştu:

"Çalışamıyorum, kızıma bakmak zorundayım. Kızımın ihtiyaçlarını gidermem lazım emekliyim ama yetersiz kalıyor. Bir annenin eksikliği, yeri telafi edilemez ama ben elimden geldiği kadar annesinin yapması gereken, annesiyle paylaşması gereken her şeyi onunla paylaşmaya çalışıyorum. Depremden önce ben hiç iş yapmazdım, bulaşık, temizlik nedir bilmezdim. Depremden sonra bir müddet yemek sıkıntısı yaşadık, devamlı dışarıdan yemek söyledik, sağ olsun komşulardan geldi ama sonra baktık olacak gibi değil mecbur yemek yapmayı da bulaşığı da temizlik yapmayı da öğrendim."

Kapucu, çilingirlik yaptığı dükkanının da depremde yıkıldığını dile getirdi.

Kızının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını anlatan Kapucu, zamanın çoğunu ayaklarındaki doku kaybı nedeniyle koltuk değneği desteğiyle yürüyebilen Elif Derya'ya ayırdığını belirtti.

"Kızım ameliyat olursa sağlıklı şekilde yürüyebilecek"

Kapucu, kızı Elif Derya'nın yeniden sağlıklı şekilde yürüyebilmesi için temmuzun ilk haftasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat randevusunun bulunduğunu dile getirdi.

Bu ameliyatta kızına yapılacak doku naklinde ithal malzeme kullanılacağını ancak bunun alımı için kendisinden talep edilen ücreti karşılayacak durumunun olmadığını belirten Kapucu, şunları kaydetti:

"Kızımın ameliyatı için yaklaşık 300 bin liraya yakın paraya ihtiyacımız var. Çalışabilseydim zaten o parayı biriktirirdim, herhangi bir yerden isteme ihtiyacım olmazdı. Kızım ameliyat olursa sağlıklı şekilde yürüyebilecek, hayatını kendisi idame edebilecek, ileriki hayatta işine, gücüne bakacak, bir yuva kurma imkanı olacak. Benim için şu anda hayatta en önemli şey kızımın sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, onun dışında hiçbir şey önemli değil. Kendisi sağlam bir şekilde yürüsün o zaman dünyalar benimdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baba Elif Derya İçin Umut Arıyor - Son Dakika

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