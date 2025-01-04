Baba Mesleği Pilavcılığı Memlekette Sürdürüyor - Son Dakika
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Baba Mesleği Pilavcılığı Memlekette Sürdürüyor

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Deprem sonrası İstanbul'dan memleketi Türkoğlu'na dönen Bekir Demirci, pilavcılık yapıyor.

04.01.2025 11:16
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Depremden sonra memleketine döndü, baba mesleğini devam ettiriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı genç İstanbul'da yaptığı pilavcılık mesleğini memleketine dönerek devam ettiriyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Bekir Demirci, deprem sonrası İstanbul'dan memleketine dönerek babasından öğrendiği pilavcılık mesleğini burada devam ettiriyor. Millet Meydanı'nda kurduğu seyyar pilav tezgahında hazırladığı tavuklu pirinç pilavıyla ilçe halkına hizmet veren Demirci, memleketinde olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Demirci, yıllardır babasıyla birlikte İstanbul'da çalıştığını memleketinde bu alanda eksiklik olduğunu fark ettiğini belirterek, "Deprem sonrası memleketime dönerek burada hizmet vermeye karar verdim. Türkoğlu'nda böyle bir hizmet yoktu, bu yüzden farklılık oluşturmak istedim. Halkımıza bu lezzeti tanıtmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Evde özenle hazırladığı pilavı, sabah saatlerinden itibaren meydanda satışa sunan Demirci, fiyatları da herkes yiyebilsin diye makul seviyede tuttuğunu dile getirerek, "Saat 11.00 gibi tezgahımı açıyorum. Pilavımı evde kendim hazırlıyorum ve pişiriyorum. İnsanlar lezzetimizi merak edip geliyorlar. Kimisi tavsiye üzerine, kimisi de sırf denemek için bizi ziyaret ediyor. Şu an satışlarımız gayet iyi gidiyor" diye konuştu.

Demirci, Türkoğlu'nu yeniden canlandırmak için bu girişime başladığını belirterek, "Depremden sonra ilçemiz geriledi. İnsanlar farklı ilçelerde ve şehirlerde çeşitli lezzetler tadabiliyor, ancak burada fazla alternatif yoktu. Bu yüzden bu lezzeti ilçe halkına sunmaya karar verdim. Şu anda işlerimiz güzel gidiyor, daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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