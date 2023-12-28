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Baba, oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Baba, oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Bursa'da Niyazi Şentürk, evde aile fertlerinin uyuduğu sırada tartıştığı oğlu Emre Şentürk tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesine uyanan evdekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Niyazi Şentürk hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi oğlu ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

28.12.2023 - 04:56,
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BURSA'da Niyazi Şentürk (50), evde aile fertlerinin uyuduğu sırada tartıştığı oğlu Emre Şentürk tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesine uyanan evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Niyazi Şentürk hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi oğlu ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. 640'ncı sokaktaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Emre Şentürk, aile fertleri uyuduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle babası Niyazi Şentürk'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Emre Şentürk, babasına ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan Niyazi Şentürk kanlar içinde yere yığılırken, Emre Şentürk evden kaçtı.

Silah sesi üzerine uyanan aile fertleri Niyazi Şentürk'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şentürk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Baba, oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Kaynak: DHA
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Osmangazi, Olaylar, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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