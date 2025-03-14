Baba-Oğul Cerrahlar Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baba-Oğul Cerrahlar Hayat Kurtarıyor

Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu ve oğlu Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, aynı hastanede ameliyatlar yapıyor.

14.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 1993'te ilk kapalı kalın bağırsak ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu ile ailede 3. kuşak doktor olan oğlu Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, aynı hastanede ameliyatlara girip hayat kurtarıyor.

Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan babası Ali Kamuran Eyüboğlu'nun izinden giderek, onun gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okudu ve meslek hayatında önemli çalışmalara imza attı. Oğlu Atilla Eyüboğlu da aynı fakülteyi bitirip plastik, rekonstruktif ve estetik cerrahisinde uzmanlaştı.

Hekimlik mesleğine gönül veren baba-oğul, aynı hastanede çalışıyor ve beraber ameliyatlara giriyor.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, doktorluğu insanlara hizmet olarak gören babasından etkilenerek bu mesleği seçtiğini söyledi.

Eyüboğlu, "Babam İnegöl Devlet Hastanesi'nde başhekimlik dönemi sonrası emekli oldu. Hastalardan herhangi bir şey beklemeden onlara hizmet ederdi. Bazen yazdığı reçeteyi alamayacak durumda olan hastanın, reçetesini alacağı parayı da üzerine verirdi. Böylesi bir insani yaklaşımı vardı. Bulunduğu bölgede nüfusun yarısından fazlasının doğumunu herhalde o gerçekleştirmişti. Çok sevilen, tanınan ve sayılan bir kişiydi. Bunlar da beni etkilemiş olabilir. Ama küçüklükten beri cam kenarlarından hastanenin adli tıp bölümünde böyle gizlice otopsileri seyretmek, babamın ameliyatlarına kenardan köşeden girerek bakmak bana hep keyif vermişti." dedi.

Trabzonlu bir ailenin tek çocuğu olarak 1958'de Bayburt'ta dünyaya geldiğini belirten Eyüboğlu, "Doğum yerim aslında Cerrahpaşa gibi oldu. Çünkü Tıp Fakültesini orada okudum. İhtisasımı orada yaptım. Orada doçent, profesör oldum ve bütün meslek hayatım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geçti. 1989'da doçent ünvanı alarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda göreve başladım. İnsan hayatına ve yaşama dokunmak çok önemli. Babamı örnek aldım. Genel Cerrahi uzmanı olmak idealimdi. Şükür onu da gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Kapalı ameliyatlara öncülük etti

Prof. Dr. Eyüboğlu, "Doçentliğim sıralarında laparoskopik cerrahi denen bir akım başladı. Kapalı ameliyat bunlar, kansız ameliyat diye bilinen ameliyatlar. Bizi çok heyecanlandırdı. Bu benim çok ilgi alanıma girdi. O dönemde çok hızlı bir şekilde yurt dışında birkaç yerde bulunduk. Onların eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de de laparoskopi cerrahi yapmaya başladım. Türkiye'deki ilk kapalı, yani laparoskopik kalın bağırsak ameliyatını 1993'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdim. İsviçre'de bir workshopa da katılmıştım. Döner dönmez Türkiye'de de ilk kez laparoskopik cerrahi tedavisini reflü hastalığında gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır sindirim sistemi cerrahisiyle uğraştığını kaydeden Eyüboğlu, "Bunların birçoğunu da kanser cerrahisi alıyor. Sindirim sistemi kanserleri cerrahisinde özellikle ileri kanser vakalarında uyguladığımız birtakım yöntemler var. Eğer uygun hastaysa, bunlara hem yaşam kalitesini hem de hayat beklentilerini uzatacak ameliyatlar yapıp hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Erhun Eyüboğlu, oğlu Atilla Eyüboğlu ile aynı hastanede doktorluk yapmaktan duyduğu mutluluğu ise şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mükemmel, harika bir şey. Bir kere onunla çok gurur duyuyorum. Çalışkan ve mesleğini iyi yapan bir hekim oldu. Laparoskopik cerrahi geldikten sonra bir kamera alıp evde kendi standartlarımızda işler yapmaya bakarken, Atilla da bir kenardan bunları görüyordu. Bundan etkilenmiş olabilir. Mesleğini de severek yapıyor. Baba-oğul aynı ameliyatta bulunma şansımız oluyor. Tabii bir baba için bu anlatılamaz, tarif edilmez bir gurur."

Depremzedelerin tedavisinde görev aldı

Op. Dr. Atilla Eyüboğlu da ailesinde 3. kuşak hekim olduğunun altını çizdi.

Babası ve dedesi gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu belirten Atilla Eyüboğlu, burada aynı zamanda hocası olan babasının adil davranmak adına kendisini diğer öğrencilerden daha çok zorladığını söyledi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından plastik cerrahlara çok ihtiyaç duyulduğunu, kendisinin de depremzedelerin tedavisinde görev aldığını aktaran Op. Dr. Eyüboğlu, şunları kaydetti:

"Depremzedeler aslında multidisipliner yaklaşması gereken bir konu. Sadece plastik cerrahi değil, dahiliye, genel cerrahi, iç hastalıkları, beyin cerrahisi sonuçta travma hastaları bunlar, ortopedi ile ortak çalışılan alanlar. Bizim de oradaki payımız yaraların kapatılması, yara iyileştirilmesi oldu. Kırıkların sarılması, yaraların kapanması gibi akut dönemdeki tedaviden sonra hastaları iyileştirip daha fonksiyon kazandıracak işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Ülkemiz genel olarak bütün rekonstrüksiyonları ve estetik ameliyatları başarıyla yapabilen nadir ülkelerden biri. Birçok ülkeden hasta alıyoruz. İngiltere'den Kazakistan'a kadar birçok yabancı hastamız var. Bu da bizim ne kadar ileride olduğumuza ve başarılı işlemler yaptığımıza bir gösterge olabilir."

Kaynak: AA

Ameliyat, Türkiye, Hastane, Deprem, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-Oğul Cerrahlar Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:09:22. #7.11#
SON DAKİKA: Baba-Oğul Cerrahlar Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.